В США появился новый кандидат в президенты

Отставной адмирал ВМС Джо Сестак объявил о выдвижении на пост президента США, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что гражданам нужен человек, который возьмет на себя ответственность за население и отодвинет на второй план личные интересы.

«Президент, который обладает глубиной глобального опыта, для того чтобы восстановить лидерство Америки в мире и чтобы защитить нашу американскую мечту», — добавил он.

Главными целями Сестак назвал «торможение изменения климата» и стремление «положить конец несправедливостям».