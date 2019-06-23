«Хромая утка крякнула!»: в Сети об угрозах Климкина

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В Сети прокомментировали слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который пригрозил России «новой волной давления» на международной арене. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Климкин заявил, что Украина с 25 июня начнет «новую волну давления» на российское государство на международной арене.

Многие пользователи соцсети иронично отреагировали на заявление Климкина и высмеяли его.

«Хромая утка крякнула!» — отметил один пользователь.

Другой назвал главу внешнеполитического ведомства Украины «пузырем», который скоро лопнет.

«Чем он, животом своим, давить будет?» — пошутил другой пользователь.

Ранее слова Климкина о «новой волне давления» на Россию оценили в Госдуме.