Слова Климкина о «новой волне давления» на РФ оценили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о «новой волне давления» в отношении России. Об этом сообщает RT.
До этого Климкин заявил, что Украина с 25 июня начнет «новую волну давления» на российское государство на международной арене.
«Новая волна давления? Стесняюсь спросить: а когда были старые?», — поинтересовался Белик.
Он также спросил, не направлены ли заявления Климкина лишь на поддержание русофобских настроений на Украине.
Депутат также отметил, что глава внешнеполитического ведомства Украины является «посредственным пророком» и «непрофессиональным депутатом».
Он подчеркнул, что Украине нечего надеяться на метод кнута при разговоре с Россией.
Ранее Климкин пообещал, что Украина ответит на возвращение России в ПАСЕ.