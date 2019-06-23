Слова Климкина о «новой волне давления» на РФ оценили в Госдуме

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о «новой волне давления» в отношении России. Об этом сообщает RT.

До этого Климкин заявил, что Украина с 25 июня начнет «новую волну давления» на российское государство на международной арене.

«Новая волна давления? Стесняюсь спросить: а когда были старые?», — поинтересовался Белик.

Он также спросил, не направлены ли заявления Климкина лишь на поддержание русофобских настроений на Украине.

Депутат также отметил, что глава внешнеполитического ведомства Украины является «посредственным пророком» и «непрофессиональным депутатом».

Он подчеркнул, что Украине нечего надеяться на метод кнута при разговоре с Россией.

Ранее Климкин пообещал, что Украина ответит на возвращение России в ПАСЕ.