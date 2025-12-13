На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Одесса осталась без тепла и воды из-за повреждения энергообъектов

Лысак: большая часть Одессы на юге Украины осталась без тепло- и водоснабжения
Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

Большая часть Одессы на Украине осталась без тепло- и водоснабжения в результате того, что объекты энергетики были обесточены. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение», — написал он.

12 декабря «ДТЭК Одесские электросети» сообщил, что в Одессе часть абонентов останется без электроснабжения более чем на трое суток.

В ночь на 12 декабря украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Одессе произошел взрыв. В тот момент на всей территории Одесской области действовал режим воздушной тревоги.

11 декабря в Минобороны РФ рассказали, что российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, атаки производились с помощью беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна дойти до пляжей Одессы.

