Мультфильм «Буба» может исчезнуть с видеоплатформ в России

Популярный детский мультсериал «Буба» покидает Россию, поскольку британская компания «3D Sparrow Group Limited», выпускавшая его, не стала продлевать авторские права на персонажа. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

При этом российский офис студии, расположенный в подмосковном Красногорске, продолжает работу. Серии мультфильма еще доступны на видеоплатформах, однако в ближайшее время они могут исчезнуть вместе с игрушками и другим мерчем с Бубой, находящимся в продаже.

Буба является главным героем популярного анимационного проекта. Персонаж, похожий на седого тролля или домового, впервые появился в 2014 году. Мультсериал рассказывает о забавных приключениях Бубы и его друзей, исследующих окружающий мир. Всего к настоящему времени выпущено пять полных сезонов.

В конце октября текущего года писатель Олег Рой призвал установить ограничение 12+ для мультика «Маша и медведь», потому что он якобы не рассчитан на детскую аудиторию. Помимо этого, политолог Вадим Попов призвал запретить показывать мультфильм «Маша и медведь» по ТВ и стримингам из-за несоответствия традиционным российским ценностям.

Ранее стало известно, что «Чебурашка» и «Золушка» стали мультфильмами года у российских детей.