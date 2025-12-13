На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участника операции по освобождению Курской области наградили орденом

Участника операции «Поток» в Судже наградили орденом Александра Невского
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» награжден орденом Александра Невского за операцию «Поток» по освобождению от украинских военных города Суджа Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«5 марта мы зашли в газовую трубу. 8 марта в 6 утра мы осуществили подъем из трубы и начали действовать по поставленной задаче», — поделился военнослужащий.

По его словам, самым сложным в операции для его подразделения было преодолеть 15 км внутри трубы: не хватало кислорода, и воды было категорически мало.

Боец добавил, что украинские военные встречали его с сослуживцами артиллерийской подготовкой, кассетными боеприпасами.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее послание участников операции «Поток» к россиянкам попало на видео.

