В Черниговской области поврежден важный энергообъект

В Прилукском районе Черниговской области поврежден энергообъект
Подслушано во Владимире/VK

Энергетический объект получил повреждения в Черниговской области на севере Украины. В результате без света остались несколько населенных пунктов региона, сообщает компания «Черниговоблэнерго» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что поврежден важный энергообъект в Прилукском районе, на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

До этого стало известно, что в Одессе из-за серьезного повреждения энергооборудования местные жители уже трое суток живут без света. Всего без электричества остаются 84 тыс. человек. Как сообщают местные жители, по некоторым адресам света не будет до вечера 15 декабря.

9 декабря издание Times of Ukraine написало, что значительная часть Киева осталась без электроснабжения в результате масштабных отключений. Как отметили журналисты, без света остались более 70% территории украинской столицы. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, Украина исчерпала возможности для восстановления энергообъектов после ракетных ударов, запасов оборудования хватит лишь на 2-3 обстрела.

Ранее жителей Украины призвали готовиться к периодическим отключениям света зимой.

