Дептранс Москвы напомнил о наказании за нападение на контролеров столичного транспорта

Дептранс Москвы: нападение на контролеров грозит лишением свободы сроком до 10 лет

Каждое нападение на сотрудников Московского транспорта расследуют правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы». Злоумышленник может получить тюремный срок.

«Напоминаем, статья 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — сообщает канал.

Заммэра Москвы и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов заявил, что контролеры московского транспорта выполняют социально важную задачу по повышению культуры оплаты проезда, нападение на них недопустимо.

Отмечается, что осенью 2025 года московские суды вынесли 11 обвинительных приговоров за нападения на сотрудников транспорта.

До этого в Санкт-Петербурге школьники напали на пенсионерку в общественном транспорте.

По словам 61-летней петербурженки, подростки зашли в салон общественного транспорта с громкой музыкой. Пассажирка сделала замечание школьникам, но нарушители начали оскорблять женщину, которая решила снять происходящее на камеру. После этого школьники ударили женщину ногой в грудь.

Ранее москвич напал на контролера в трамвае, и это попало на видео.