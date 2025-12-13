На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовые структуры сообщили о мародерстве ВСУ в прифронтовых зонах

ТАСС: ВСУ громят дома мирных жителей и мародерствуют в них
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые занимают дома мирных жителей в прифронтовых населенных пунктах, громят их и мародерствуют. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В соцсетях украинские военные опубликовали фото, на котором двое боевиков Вооруженных сил Украины лежат в грязной одежде и обуви на белом матрасе в чистой квартире мирных жителей», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в одном из прифронтовых населенных пунктов группа украинских военных попалась на камеру видеонаблюдения при попытке совершить мародерство.

12 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные взяли в заложники около 500 мирных жителей в Купянске-Узловом в Харьковской области. Как рассказали местные, украинские военные перекрыли все выходы из населенного пункта, опасаясь новых ударов со стороны российских войск. Мирные жители, которые пытались покинуть поселок, попали под обстрел ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ заблокировали эвакуацию почти 2,5 тысячи жителей Купянска.

