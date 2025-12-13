Аршавин подтвердил, что в «Зените» урезали бюджет

Аршавин подтвердил информацию об урезанном бюджете в «Зените»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин на YouTube-канале FONBET подтвердил, что в клубе урезали бюджет после после избрания экс-футболиста команды Константина Зырянова на пост председателя правления клуба в конце августа.

«Да, [клуб перешел в режим экономии]. [Это проявляется] в урезании бюджета», — подчеркнул он.

Впервые информацию об урезании бюджета в «Зените» озвучил глава агентства ProSports Management и футбольный агент Герман Ткаченко 8 декабря.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб занимает вторую строчку, набрав 39 очков. На первом месте идет «Краснодар» (40 баллов). 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику».

