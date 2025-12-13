На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме поддержали решение Генпрокуратуры признать нежелательной Deutsche Welle в РФ

Пискарев: немецкая Deutsche Welle находится в отряде антироссийской пропаганды
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом) (DW, «Немецкая волна») находится в авангарде антироссийской пропаганды. Об этом заявил председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Таким образом парламентарий поприветствовал решение Генеральной прокуратуры РФ признать деятельность DW нежелательной на российской территории.

По словам Пискарева, DW неоднократно становилась объектом критической оценки думской комиссии по итогам мониторинга ее провокационных публикаций, особенно в период выборов.

Депутат заявил, что медиаакадемия DW долгое время готовила «специалистов по дезинформации», ее выпускники, действуя в качестве российских внештатных сотрудников, «активно предпринимали попытки по разжиганию беспорядков в России».

Политик добавил, что после внесения медиакомпании в перечень нежелательных организаций любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона России и преследоваться в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Human Rights Watch (признана в РФ нежелательной организацией) признали нежелательной в России.

