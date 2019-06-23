Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в понедельник, 24 июня, будет рассмотрен доклад парламентария из Бельгии Петры де Суттер.
Согласно его докладу, делегации из России хотят предоставить полномочия для участия в сессии.
При этом он отметил, что правительства многих стран Совета Европы поддерживают предложение де Суттера.
Ранее сообщалось, что сформирована делегация России в ПАСЕ.