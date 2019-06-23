Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/12129511/20161011_sha_c162_630-pic905-895x505-15646.jpg">

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в понедельник, 24 июня, будет рассмотрен доклад парламентария из Бельгии Петры де Суттер.

Согласно его докладу, делегации из России хотят предоставить полномочия для участия в сессии.

При этом он отметил, что правительства многих стран Совета Европы поддерживают предложение де Суттера.

Ранее сообщалось, что сформирована делегация России в ПАСЕ.