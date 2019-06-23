Назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет туристов из РФ
Грузинский президент Саломе Зурабишвили сказала, что антироссийские настроения на территории страны не должны оказывать влияние на желание россиян приезжать, передает РИА «Новости».
По мнению главы государства, граждане России должны приезжать в Грузию, так как любят эту страну, а политическими проблемами должны заниматься не туристы, и политики.
Ранее Зурабишвили заявила, что российская сторона виновата в том, что в настоящее время происходит в Тбилиси и в стране. Она считает, что «России на руку» раскол страны и внутренние противостояния. Также президент назвала Россию «врагом и оккупантом». Она отметила, что люди, одобряющие протесты в Грузии, на самом деле поддерживают политику Кремля.
Тбилиси считает, что российская сторона якобы оккупировала такие грузинские территории, как Абхазия и Южная Осетия. В 2008 году Россия признала независимость этих республик.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.