Назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет туристов из РФ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/669/12076669/upload-RIAN_5715038.HR-pic905-895x505-42263.jpg">

Грузинский президент Саломе Зурабишвили сказала, что антироссийские настроения на территории страны не должны оказывать влияние на желание россиян приезжать, передает РИА «Новости».

По мнению главы государства, граждане России должны приезжать в Грузию, так как любят эту страну, а политическими проблемами должны заниматься не туристы, и политики.

Ранее Зурабишвили заявила, что российская сторона виновата в том, что в настоящее время происходит в Тбилиси и в стране. Она считает, что «России на руку» раскол страны и внутренние противостояния. Также президент назвала Россию «врагом и оккупантом». Она отметила, что люди, одобряющие протесты в Грузии, на самом деле поддерживают политику Кремля.

Тбилиси считает, что российская сторона якобы оккупировала такие грузинские территории, как Абхазия и Южная Осетия. В 2008 году Россия признала независимость этих республик.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.