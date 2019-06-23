Порошенко отреагировал на возбужденные против него дела

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/12317917/RTX6SB7M-pic905-895x505-3311.jpg">

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него не заведено ни одно уголовное дело. Об этом сообщает телеканал «Украина».

По данным издания, Порошенко касается сразу несколько уголовных дел. Одно было заведено вследствие военных атак в Донбассе. Второе возбуждено по факту приказа экс-главы для группы кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы к Мариуполю. Третье основано на обращении Юлии Тимошенко, касающемся газотранспортной системы страны. Также против бывшего президента было возбуждено уголовное дело о захвате власти.

«Ни одного уголовного дела [не заведено]. Точка», — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что на Украине завели пятое уголовное дело против Порошенко о незаконном назначении его кабинета министров в 2016 году.