Назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет российских туристов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/767/12077767/RTX6G4VN-pic905-895x505-49153.jpg">

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что антироссийские политические волнения в стране не должны влиять на желание российских туристов приезжать в Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также добавила, что туристы из России должны приезжать в Грузию, поскольку они «любят эту страну».

Зурабишвили отметила, что политическими проблемами должны заниматься политики, а не гости страны.

Ранее сообщалось, что МИД Грузии оценил опасность антироссийских акций для Тбилиси.