Назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что антироссийские политические волнения в стране не должны влиять на желание российских туристов приезжать в Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она также добавила, что туристы из России должны приезжать в Грузию, поскольку они «любят эту страну».
Зурабишвили отметила, что политическими проблемами должны заниматься политики, а не гости страны.
Ранее сообщалось, что МИД Грузии оценил опасность антироссийских акций для Тбилиси.