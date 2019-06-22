МИД потребовал обеспечить безопасность россиян в Грузии
Российский МИД потребовал от властей Грузии обеспечить полную безопасность для россиян, находящихся на территории страны, передает РИА «Новости».
Ведомство подчеркнуло, что требование касается как защиты журналистов, так и всех остальных российских граждан.
МИД пообещал внимательно отслеживать развитие событий в Грузии.
Ранее сообщалось, что нападение на съемочную группу «России 24», произошедшее в Тбилиси, попало на видео.
Радикалы пытались избить корреспондента и оператора телеканала, когда те брали интервью у владельца местного турагентства.
За молодых людей вступился муж хозяйки агентства, после чего нападавшие поспешили скрыться.