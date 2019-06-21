Администрация Зеленского ответила на обвинения в давлении на судей

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Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует подать иск против главы Совета судей Олега Ткачука, передает РИА «Новости».

Об этом заявил заместитель главы администрации Зеленского Руслан Рябошапка.

«За свои слова он должен ответить», — сказал Рябошапка.

По его словам, обвинения Ткачука в адрес администрации Зеленского являются «абсолютной глупостью».

Ранее сообщалось, что администрацию Зеленского обвинили в давлении на судей.