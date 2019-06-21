Лукашенко назвал Кадырова не просто другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чеченской Республики орден дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.

«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал — сделал» — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии назвал Лукашенко «не просто другом, а братом» для себя и для народа республики.

Он сказал, что хотел бы посетить горы Чечни, Дагестана и других регионов, места, где живут «мужественные люди».

Ранее Рамзан Кадыров назвал доход за 2018 год.