Лидер Грузии переложила ответственность за протесты на Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Она возложила на Россию ответственность за беспорядки в стране.

Зурабишвили считает, что российская сторона выигрывает от того, что в Грузии происходит раскол. Она отметила, что «это самое известное оружие» России.

По ее мнению, если человек одобряет митинги в Грузии, то он на самом деле поддерживает политику Кремля.

Ранее сообщалось, что в Грузии в ходе протестов пострадали почти 70 человек.

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