Путин отреагировал на критику в адрес «Единой России»

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал вопрос, в котором критиковалась политическая партия «Единая Россия». Он ответил на вопрос в рамках «прямой линии».

По мнению Путина, члены партии делают то, что они должны делать, пускай это и не популярные решения, но необходимые.

Также глава государства отметил, что замечания в адрес деятельности властей государства должны поступать от россиян в свободном режиме.

Ранее сообщалось, что Путин указал на реальную ошибку правительства.

Также Путин ответил на вопросы о «банде» из «Единой России» и ужасах 90-х.