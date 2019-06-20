«Сходит с ума»: депутат Рады о Зеленском

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, который является членом партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сходит с ума». Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким заявлением политик осудил отказ украинского лидера от прямых переговоров с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Рабинович также вспомнил слова Зеленского о том, что он хочет переехать из здания киевской администрации, поскольку там он «сходит с ума».

«Это очень похоже, что так, потому что вы начали говорить то же самое, что только что говорил Порошенко», — заявил Рабинович.

Рабинович также призвал Зеленского «очнуться» и добавил, что ждет от украинского президента выполнения своих предвыборных обещаний по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее полпред самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила, что президент Украины Владмир Зеленский показывает «двуличную риторику».