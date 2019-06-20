Глава МВД Грузии согласился уйти в отставку из-за протестов
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он готов это сделать, если потребуется.
«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — отметил Гахария.
Сегодняшний штурм парламента Грузии происходит на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром, 20 июня, он оказался в кресле председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.
Вечером радикалы начали штурмовать парламент, к ним присоединилась оппозиция.
Она потребовала отставки председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения внеочередных выборов.
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