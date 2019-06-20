Путин начал «прямую линию»

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Президент России Владимир Путин начал традиционную «прямую линию», которая проходит уже в 17-й раз.

«Первый канал» и «Россия 1» отвели на прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным три часа.

В прошлом году «прямая линия» приблизилась к рекордной по продолжительности — она длилась почти четыре с половиной часа. Путин ответил на 79 вопросов, и еще на 4 — во время пресс-подхода.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (75%) планируют следить за «прямой линией» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.