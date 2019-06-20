WP: Трамп потерял интерес к Венесуэле

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Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп рассчитывал на быструю победу оппозиции Венесуэлы над президентом Николасом Мадуро.

Как отмечается, президент США хотел рекламировать ее как свое достижение.

При этом из-за неудачи оппозиции республики Трамп начал терять интерес к ситуации.

Ранее сообщалось, что США усилили санкции против Венесуэлы.