Порошенко назвал своего главного конкурента на выборах в Раду
Бывший глава Украины Петр Порошенко, который возглавляет партию «Европейская солидарность», назвал своего главного конкурента на выборах в Раду. Об этом сообщает «Главком».
По его словам, своего основного оппонента он видит в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», во главе которой стоят Юрий Бойко и Виктор Медведчук.
Он отметил, что эта политсила хочет стать второй после партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа».
«Они претендуют на то, чтобы зайти в большинство и в правительство», — подчеркнул Порошенко.
При этом он уточнил, что этой партии в парламенте не место.
Ранее сообщалось, что Порошенко захотел стать премьером Украины.