Порошенко назвал своего главного конкурента на выборах в Раду

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Бывший глава Украины Петр Порошенко, который возглавляет партию «Европейская солидарность», назвал своего главного конкурента на выборах в Раду. Об этом сообщает «Главком».

По его словам, своего основного оппонента он видит в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», во главе которой стоят Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

Он отметил, что эта политсила хочет стать второй после партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Они претендуют на то, чтобы зайти в большинство и в правительство», — подчеркнул Порошенко.

При этом он уточнил, что этой партии в парламенте не место.

Ранее сообщалось, что Порошенко захотел стать премьером Украины.