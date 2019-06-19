Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок

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Президент США Дональд Трамп официально объявил, что намерен баллотироваться на второй срок на выборах в 2020 году. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, глава государства сделал это заявление во время выступления перед сторонниками в Орландо.

«…сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло», — заявил Трамп.

Он добавил, что ему и его команде удалось сделать это в 2016 году и они смогут сделать это снова.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден обходит действующего американского лидера Дональда Трампа в рейтингах, связанных с выборами президента в 2020 году.