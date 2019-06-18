«Тремор или Паркинсон»: что случилось с Меркель на встрече с Зеленским

Врач общей практики Юрий Ярошенко прокомментировал случай с ухудшением здоровья немецкого канцлера Ангелы Меркель во время дипломатической встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Пятый Канал.

Ярошенко рассказал, что данная реакция организма была вызвана перегревом из-за долгого нахождения под палящим солнцем. Он также добавил, что у Меркель случился «генерализованный тремор», который имеет схожие симптомы с лихорадкой и сильнейшим ознобом.

«Это тремор, который большей частью, в данном конкретном случае может означать, что человек находится в обезвоженном состоянии», — пояснил Ярошенко.

Врач отметил, что по лицу 64-летнего канцлера видно, как ей стало плохо. Он исключил возможность проявления болезни Паркинсона.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не помог Ангеле Меркель, когда ее затрясло.