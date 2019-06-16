В Израиле обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил иранскую сторону в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нетаньяху назвал этот поступок Ирана «агрессией» и обратился к «миролюбивым странам» с просьбой поддержать позицию США и обеспечить свободу судоходства в международных водах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.