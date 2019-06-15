Помощник Зеленского захотел повысить зарплаты чиновникам

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что чиновникам необходимо повысить заработные платы, передает «Канал 24»

По его словам, сейчас он не знает, какая у него зарплата на посту помощника президента, потому что сейчас находится за штатом.

При этом он отметил, что не знает, какая у него будет зарплата на посту.

По его мнению, «профессиональные люди должны получать достойный заработок».

Говоря о достойных зарплатах чиновникам, он также вспомнил и о пенсионерах.

Сумму достойного заработка Ермак не назвал.