Си Цзиньпин предложил Эрдогану укреплять сотрудничество

Глава КНР Си Цзиньпин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану усилить совместные действия по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает RT со ссылкой на китайский МИД.

По словам Си Цзиньпина, две страны должны поддерживать основные интересы и проблемы друг друга в борьбе с терроризмом.

Он добавил, что Китай и Турция, являясь членами G20, должны вместе укреплять сотрудничество во многих сферах.

Ранее Си Цзиньпин назвал идеальный способ разрешения торговых споров.