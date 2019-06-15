Си Цзиньпин предложил Эрдогану укреплять сотрудничество
Глава КНР Си Цзиньпин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану усилить совместные действия по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает RT со ссылкой на китайский МИД.
По словам Си Цзиньпина, две страны должны поддерживать основные интересы и проблемы друг друга в борьбе с терроризмом.
Он добавил, что Китай и Турция, являясь членами G20, должны вместе укреплять сотрудничество во многих сферах.
Ранее Си Цзиньпин назвал идеальный способ разрешения торговых споров.