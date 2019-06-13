В МИД увидели «форточку» возможностей в отношениях с Украиной
Заместитель главы МИДа России Григорий Карасин заявил о том, что у России и Украины есть возможность нормализовать двусторонние отношения. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть форточка возможностей, главное — чтобы в эту форточку возможностей посылались конструктивные сигналы», — сказал Карасин.
Он также подчеркнул важность того, чтобы в «форточку» не посылались «затасканные русофобские комментарии и призывы». Карасин добавил, что необходимо работать, чтобы достичь нормализации российско-украинских отношений.
Ранее сообщалось, что Григорий Карасин рассказал об ожиданиях от избранного президента Украины Владимира Зеленского.