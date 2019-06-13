Экс-президента хотят лишить неприкосновенности в Киргизии

Киргизский парламент хочет лишить неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии, была сформирована комиссия, в которую вошли 10 парламентариев.

Состав комиссии утвержден общим голосованием депутатов.

Как отмечается, депутатов возмутили слова Атамбаева на митинге «За реальную борьбу с коррупцией», где он негативно высказался о парламенте.

Участники акции приняли резолюцию, где потребовали от властей прекратить политические преследования.