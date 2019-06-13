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Российский президент Владимир Путин рассказал о перспективах отношений с Казахстаном после того, как президентом страны стал Касым-Жомарт Токаев. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Мир».

По словам Путина, есть все основания полагать, что новый лидер Казахстана продолжит курс, выбранный его предшественником Нурсултаном Назарбаевым. Он предполагает развитие союзнических отношений во всех направлениях и сближение с российской стороной.

«…полагаю, что по мере роста товарооборота между нашими странами, а он постоянно растет, по мере диверсификации наших связей, возможности и для сотрудничества между странами…будут только улучшаться», — заявил Путин.

Он добавил, что в сотрудничестве стран есть, как гуманитарный, так и инфраструктурный аспекты.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с российским коллегой Владимиром Путиным.