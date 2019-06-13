В Киеве объяснили необходимость диалога с РФ

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Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что диалог с Россией поможет Украине в разрешении внутриукраинского конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С Россией мы найдем ответы на все вопросы», — сказал Шуфрич.

По его словам, диалог с Москвой, в частности, поможет Киеву снизить стоимости услуг ЖКХ.

Он также подчеркнул, что Украине необходимо искать диалог с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва восстановит отношения с Киевом.