У Зеленского высказались о допустимости русского языка как государственного

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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что украинский язык должен остаться единственным государственным языком в стране. Об этом сообщает «Страна.Ua».

По его словам, это решение не оспаривается. При этом он отметил, что прежние власти Украины пошли по пути «кнута», а надо было встать на путь «пряника».

Он пояснил, что властям необходимо было способствовать популяризации украинского языка, чтобы люди понимали, что на нем выгоднее говорить.

Он подчеркнул, что новые власти не планируют пересматривать положения подписанного бывшим президентом страны Петра Порошенко закона о «тотальной украинизации».

Разумков заключил, что он будет при этом продолжать общаться на русском языке, пока ему позволит закон.

Ранее опрос показал отношение украинцев к русскому языку.