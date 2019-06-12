Парубий направил на подпись Зеленскому закон об импичменте

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Спикер Рады Украины Андрей Парубий заявил, что подписал и направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому закон об импичменте. Об этом он написал в твиттере.

Как отмечается, речь идет о законопроекте о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые должны будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.

Уточняется, что данный закон был принят парламентом 6 июня.

По этому закону теперь возможно запустить процедуру досрочного отстранения главы государства от власти. Для принятия решения об импичменте необходимо 300 голосов парламентариев.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон по подготовке импичмента президента Украины.