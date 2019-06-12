Преемница Меркель призвала сотрудничать с Россией
Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к сотрудничеству с российской стороной. Об этом сообщает Die Welt.
По ее словам, российская сторона является большим соседом Германии и игнорировать ее нельзя.
«С моей точки зрения, это совершенно не предосудительно, если премьер-министр — неважно, из какого политического лагеря, — также принимает участие в конференциях в России и встречается с российским президентом», — заявила Крамп-Карренбауэр.
Она добавила, что немецкая сторона должна стремиться поддерживать и укреплять сотрудничество с Россией, поскольку это в ее интересах.
Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, встретившийся с российским лидером Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и призвавший к окончанию антироссийских санкций, подвергся жесткой критике.