Болтон обвинил РФ в распространении слухов

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай якобы распространяют слухи о разногласиях в Белом доме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это можно видеть свободно», — отметил Болтон.

По его словам, Северная Корея, Иран и Венесуэла также «распространяют слухи» о происходящем в Белом доме.

Он также добавил, что это подтверждает критика МИД Ирана в адрес советников американского лидера Дональда Трампа.

Болтон подчеркнул, что в Иране заявили, что советники Трампа ведут его к конфронтации с Ираном.

Ранее СМИ сообщили о разногласиях между Трампом и Болтоном.