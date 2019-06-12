Болтон обвинил РФ в распространении слухов
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай якобы распространяют слухи о разногласиях в Белом доме. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это можно видеть свободно», — отметил Болтон.
По его словам, Северная Корея, Иран и Венесуэла также «распространяют слухи» о происходящем в Белом доме.
Он также добавил, что это подтверждает критика МИД Ирана в адрес советников американского лидера Дональда Трампа.
Болтон подчеркнул, что в Иране заявили, что советники Трампа ведут его к конфронтации с Ираном.