Глава Дагестана отреагировал на снос знака на границе с Чечней

Глава Дагестана Владимир Васильев отреагировал на снос дорожного указателя на приграничной с Чечней территории. Об этом сообщается на сайте главы республики.

По его словам, между Дагестаном и Чечней приостановлен процесс установления границ.

По его словам, та территория, на которой это произошло, не является зоной претензий.

«Это территории, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет», — пояснил Васильев.

До этого сообщалось, что ночью 10 июня группа молодых дагестанцев снесла дорожный указатель с надписью «Чеченская Республика — Шелковской район», установленный на выезде из Кизляра.