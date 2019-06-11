Юнкер рассказал о симпатии к Трампу

Глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал о своих впечатлениях после общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик отметил, что он состоит в хороших отношениях с американским лидером, что позволяет ему вести с ним жесткие переговоры. Юнкер также заявил, что Трамп нравится ему как человек.

«Американский президент не привык, чтобы собеседники говорили ему: «Ты не прав, президент Дональд», — добавил Юнкер.

Ранее сообщалось, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер объяснил поцелуй с президентом США Дональдом Трампом.