Зеленский ушел с заседания КС по роспуску Рады

Украинский лидер Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, в котором проходило заседание о роспуске Рады. Прямую трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Президент Украины встал во время заседания и вышел. Зеленский объяснил свой поступок тем, что он не хочет давить на судей.

Перед уходом он отметил, что украинцы поддерживают этот закон, а его оспаривание — «попытка депутатов еще на несколько месяцев удержаться в своих креслах».

Также Зеленский подчеркнул, что указ о роспуске Рады соответствует законодательству и он надеется, что суд примет решение, за которое не будет стыдно перед народом.

Ранее сообщалось, что Зеленский записал обращение к украинцам.