Суд признал полковника Захарченко виновным в двух эпизодах

Пресненский суд Москвы признал полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в двух эпизодах. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, речь идет о крупных взятках и воспрепятствованию правосудия.

Уточняется, что всего Захарченко вменяется три преступных эпизода. Наказание полковнику будет озвучено позже.

Ранее сообщалось, что Захарченко доставили в суд.

Прокуратура просит для Захарченко 15,5 лет тюрьмы колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.