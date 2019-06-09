МИД высказался по обращению в арбитраж в Гааге по Крыму

МИД России отреагировал на обращение Украины и заявил, что у морского арбитража в Гааге нет компетенции для рассмотрения вопросов о принадлежности суши, передает RT.

Ведомство возмутилось, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего суверенитета над Крымом».

Ранее глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард назвала ошибкой введение санкций в отношении Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.