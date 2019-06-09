Президентские выборы завершились в Казахстане

Внеочередные выборы президента Казахстана завершилось на территории страны, передает РИА «Новости».

В 21.00 по местному времени (18.00 мск) закрылись все участки для голосования

Сообщается, что к 17.00 мск явка составила 77%.

В воскресенье, 9 июня, жители Казахстана в шестой раз выбирают президента.

В выборах впервые не участвует первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Он объявил об уходе со своего поста 19 марта 2019 года, после этого были объявлены внеочередные выборы. Свои полномочия Назарбаев передал председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву.