Кремль назвал дату «прямой линии» с Путиным
В Кремле проинформировали о том, что прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня. Их можно задать по телефону, отправить через соцсети или мобильное приложение. Кроме того, будет возможность задать вопрос по видеосвязи непосредственно в день «прямой линии».
Формат «прямой линии» существует с 2001 года. В прошлом году она длилась почти четыре с половиной часа.
Ранее СМИ узнали дату «прямой линии» Путина.