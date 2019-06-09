Кремль назвал дату «прямой линии» с Путиным

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В Кремле проинформировали о том, что прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня. Их можно задать по телефону, отправить через соцсети или мобильное приложение. Кроме того, будет возможность задать вопрос по видеосвязи непосредственно в день «прямой линии».

Формат «прямой линии» существует с 2001 года. В прошлом году она длилась почти четыре с половиной часа.

Ранее СМИ узнали дату «прямой линии» Путина.