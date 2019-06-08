Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков

Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.

По словам источника, Гоув употреблял кокаин.

Сам Гоув отметил, что употреблял наркотики на светских мероприятиях, будучи молодым журналистом.

Он добавил, что сожалеет об этом.

Накануне премьер Британии и лидер Консервативной партии Тереза Мэй покинула пост. Она будет исполнять обязанности до выбора нового лидера партии.