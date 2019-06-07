Матвиенко посоветовала Зеленскому не заигрывать со всеми подряд

Спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко назвала ошибочными попытки президента Украины Владимира Зеленского заигрывать со всеми политическими силами в стране, передает РИА «Новости».

По ее словам, действия Зеленского на посту президента в настоящее время во многом определяет стартовавшая избирательная кампания в Раду. Матвенко полагает, что украинский лидер пытается получить поддержку широкого круга украинцев, не имея собственной партии.

«И он пытается заигрывать со всеми политическими силами Украины, включая маргиналов, чтобы всем понравиться», — сказала Матвиенко.

Также спикер Совфеда выразила мнение, что Зеленский выбрал ошибочную политику, и она не принесет результата.

«Но надо дать ему время, он должен сформировать команду - один в поле точно не воин», — добавила Матвиенко.

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