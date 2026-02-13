Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Бабушка с внуком избили инвалида-колясочника в Кузбассе, он не выжил

В Кузбассе бабушка с внуком избили инвалида-колясочника, он не выжил
Shutterstock

В Кузбассе 56-летняя женщина с 16-летним внуком избили инвалида-колясочника, который в результате не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел днем 11 февраля в деревне Сухая Речка. Предварительно, бабушка и ее несовершеннолетний двоюродный внук пришли в квартиру к знакомому, который из-за болезни передвигался на инвалидной коляске. Между хозяином жилища и гостями произошла ссора из-за давней неприязни, и последние напали на мужчину, нанеся ему не менее 20 ударов руками в область головы и туловища. После содеянного они скрылись.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. У мужчины была закрытая черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Бабушку с внуком задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее россиянин поссорился с тещей и избил ее табуретом.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!