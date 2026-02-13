Бабушка с внуком избили инвалида-колясочника в Кузбассе, он не выжил

В Кузбассе бабушка с внуком избили инвалида-колясочника, он не выжил

В Кузбассе 56-летняя женщина с 16-летним внуком избили инвалида-колясочника, который в результате не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел днем 11 февраля в деревне Сухая Речка. Предварительно, бабушка и ее несовершеннолетний двоюродный внук пришли в квартиру к знакомому, который из-за болезни передвигался на инвалидной коляске. Между хозяином жилища и гостями произошла ссора из-за давней неприязни, и последние напали на мужчину, нанеся ему не менее 20 ударов руками в область головы и туловища. После содеянного они скрылись.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. У мужчины была закрытая черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Бабушку с внуком задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

