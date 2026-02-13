Размер шрифта
Пожилой педофил надругался над ребенком в Саратове и получил 12 лет колонии

В Саратове осудили пожилого педофила, надругавшегося над ребенком
Максим Блинов/РИА Новости

В Саратове вынесли приговор 68-летнему педофилу, который надругался над восьмилетней девочкой. Об этом со ссылкой на Саратовский областной суд сообщает go64.ru.

Инцидент произошел в июне прошлого года на даче. Пенсионер в темное время суток надругался над ребенком. Позже пострадавшая девочка рассказала о случившемся матери и бабушке, которые обратились в полицию.

Суд первой инстанции приговорил насильника к 12 годам колонии строгого режима и дополнительному году ограничения свободы после освобождения. Также пенсионера обязали выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

Мужчина подал апелляцию, но перед заседанием в областном суде неожиданно отозвал свою жалобу, не объяснив причин. Приговор вступил в законную силу.

Ранее педофил-рецидивист надругался над девочкой в Перми и предстал перед судом.
 
