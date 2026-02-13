Размер шрифта
Общество

Молодой россиянин отдал мошенникам почти 4 млн рублей семейных сбережений

Ilya Naymushin/Reuters

В Воронеже аферисты обманули 19-летнего юношу и заставили отдать сбережения его семьи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Молодому человеку позвонили лжесотрудники правоохранительных органов. Преступники убедили юношу, что его средства якобы замешаны в финансировании недружественных государств.

Поверив злоумышленникам, воронежец провел с ними «дистанционный обыск» квартиры по видеосвязи, в ходе которого открыл семейный сейф. После этого юноша, следуя указаниям преступников, перевел на счета мошенников почти 4 млн рублей.

Позже родителям молодого человека стало известно о случившемся, и они обратились за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Воронеже девушка отдала мошенникам 5 млн рублей своего отца.
 
